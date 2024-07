Cade nella zona del ponte di Tartavalle a Taceno, soccorso un ragazzo

Paura per un giovane caduto sul greto del torrente Pioverna

Grande mobilitazione dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi

TACENO – Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto si era pensato in un primo momento. Grande mobilitazione dei soccorsi intorno alle ore 17.30 di oggi, mercoledì 10 luglio, a Taceno, nei pressi del Ponte di Tartavalle sul torrente Pioverna, dove un ragazzo della Valsassina è stato protagonista di una caduta accidentale.

Sul posto si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino della stazione Valsassina-Valvarrone insieme ai Vigili del Fuoco di Bellano e al nucleo Speleo Alpino Fluviale da Lecco che hanno dovuto lavorare non poco per recuperare l’infortunato. Il giovane, le cui condizioni non sarebbero gravi, è stato trasportato all’ospedale di Gravedona in codice verde (poco critico) con l’elisoccorso. Allertata anche un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina di Introbio.