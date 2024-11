Calolzio, controlli dei Carabinieri nelle case popolari di via Di Vittorio

Nelle maglie delle verifiche sono finiti 18 giovani presenti nei giardini adiacenti alle case

CALOLZIOCORTE – Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Lecco, nella serata di martedì 19 novembre, nell’area delle case popolari tra corso Europa e via Di Vittorio a Calolziocorte. Una zona particolarmente delicata che, anche in passato, è stata al centro dell’attenzione.

Nella maglia delle verifiche sono finiti 18 giovani presenti nei giardini adiacenti alle case e decine di macchine in transito. Un conducente è stato trovato in possesso di hashish e per questo è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Lecco. I Carabinieri hanno fatto sapere che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.