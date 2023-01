Calolzio. Masso in via Favirano a Lorentino, strada chiusa

Fortunatamente al momento della caduta non passava nessuno

Strada chiusa per la presenza di un fronte franoso, domani il sopralluogo di un geologo

CALOLZIOCORTE – Intervento dei Vigili del Fuoco a Calolziocorte nel pomeriggio di oggi, martedì 10 gennaio, intorno alle ore 16, per un masso caduto in via Favirano, al confine tra i comuni di Calolzio e Torre de’ Busi, lungo la strada che collega le frazioni di Lorentino e Favirano.

Fortunatamente nessuno stava passando in quel momento, perciò non ci sono feriti o danni particolari, ma il masso si è fermato proprio al centro della carreggiata. Sul posto anche i Carabinieri, insieme al sindaco di Calolzio Marco Ghezzi e all’assessore alla Protezione Civile del comune di Calolzio Cristina Valsecchi.

La strada resterà chiusa almeno fino a domani perché, dopo le prime verifiche, è stata riscontrata la presenza di un fronte franoso da cui potrebbe staccarsi altro materiale. Domani, dopo il sopralluogo di un geologo, si potrà sapere qualcosa di più sulla situazione.