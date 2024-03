E’ successo oggi, giovedì, intorno alle 19.30

Quattro le squadre dei Vigili del Fuoco sul posto per spegnere l’incendio

CALOLZIO – Fiamme all’interno di un capanno agricolo, utilizzato per il rimessaggio di utensili e legname.

E’ successo stasera, giovedì, intorno alle 19.30 in via Cantelli dove il comando dei Vigili del Fuoco di Lecco è intervenuto con quattro squadre (da Lecco e da Valmadrera) per domare le fiamme che si sono sprigionate all’improvviso.

L’intervento è durato circa due ore.