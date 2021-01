Calolzio, smottamento in via per Erve: crollato in strada parte di un muro

E’ successo stamattina, sabato 23 gennaio, a causa delle forti piogge

L’area, di proprietà privata, era già stata oggetto di un’ordinanza di messa in sicurezza da parte del Comune

CALOLZIOCORTE – Smottamento lungo la Sp 180 e precisamente in via per Erve, subito dopo la svolta a sinistra che da Rossino porta al paesino posto in cima alla Valle San Martino. Le abbondanti precipitazioni delle ultime ore hanno provocato il crollo di parte del muraglione presente ai lati della strada, con il riversamento sulla strada di parecchio materiale, tra pietre, sassi e terra.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30 con l’arrivo sul posto dei volontari della Protezione civile, dell’assessore Cristina Valsecchi insieme al collega Dario Gandolfi, oltre ai tecnici della Provincia, ente competente sulla strada. “Lo smottamento riguarda un’area già da noi attenzionata – precisa l’assessore Valsecchi -. Alcuni mesi fa eravamo già intervenuti, sempre per una piccola frana qui, emettendo un’ordinanza al privato, proprietario del terreno, per la messa in sicurezza dell’area”.

Ora il nuovo smottamento riaccende il problema e l’amministrazione comunale dovrà valutare come procedere per fare in modo che l’area venga messa in sicurezza. Al momento grazie ai volontari, la zona è stata ripulita così da ripristinare la viabilità e tenere aperto il collegamento da e verso Erve. Sono stati posizionati dei new jersey in cemento per arginare l’area franata ed evitare nuove fuoriuscite di materiale.