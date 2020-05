Calolziocorte, 39enne in manette per spaccio di sostanze stupefacenti

Sorpreso a vendere un grammo di cocaina

L’uomo è stato condannato a 10 mesi di reclusione

CALOLZIOCORTE – Non si ferma l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco.

I Carabinieri della Stazione di Calolziocorte, già impegnato nei controlli alle direttive per la “fase 2” dell’emergenza covid-19, nella serata del 16 maggio, nel corso di un’attività di controllo in città, hanno fermato un 39enne F.C., già noto alle Forze di Polizia, poco dopo aver ceduto a due cittadini italiani, residenti in provincia, un grammo di cocaina.

L’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e i due acquirenti sono stati segnalati al Prefetto di Lecco per uso personale di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di oggi, l’uomo è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, lo ha condannato a 10 mesi di reclusione, sottoponendolo alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.