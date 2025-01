Dolore per la morte dell’imprenditore Oscar Sala, aveva 62 anni

Insieme ai fratelli era a capo della storica azienda Sala Punzoni

Residente a Carenno, i funerali saranno celebrati nel pomeriggio di martedì

CARENNO – E’ grande il cordoglio per la morte di Oscar Sala, imprenditore molto conosciuto tra Calolziocorte, Olginate e la Valle San Martino. Insieme ai fratelli Dario e Oscar faceva parte della dirigenza della storica azienda fondata dal padre Giovanni nel 1966 a Olginate. Oggi azienda leader a livello mondiale nella produzione di punzoni speciali, attrezzature in acciaio e metallo duro e utensili per la rullatura di filetti, dal 2000 si trova nell’attuale sede di via Mazzini a Calolziocorte.

Oscar Sala era molto conosciuto anche per l’attività di volontariato svolta prima nei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e poi nell’associazione Adda Soccorso Emergenza di Brivio, oltre ad essere un grande appassionato di sport.

Oscar Sala è morto all’età di 62 anni e lascia la moglie Giovanna, le figlie Marta e Francesca, la madre Carla, le sorelle Grazia e Simona, i fratelli Dario e Mauro, oltre a cognati, cognate, nipoti e tutti i parenti. I funerali si svolgeranno martedì 28 gennaio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Carenno, il paese dove abitava.