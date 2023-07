In tanti per l’addio a Nino Ingallina: “I ricordi non moriranno mai”

Stamattina a Foppenico i funerali del giovane calolziese morto in un incidente d’auto

Le note di una canzone di Gigi D’Alessio, palloncini colorati e un lungo applauso per l’ultimo saluto al 31enne

CALOLZIOCORTE – “Io ti dirò le cose dette mai, di questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà, sembra cominciata già una storia senza fine”. Sono state le note della canzone “Un nuovo bacio” di Gigi D’Alessio ad accompagnare Nino Angelo Ingallina nel suo ultimo viaggio.

E’ stato celebrato stamattina, martedì, nella chiesa parrocchiale di Foppenico, a Calolziocorte, il funerale del giovane calolziese morto a soli 31 anni in un tragico incidente automobilistico avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Vercurago. Il feretro all’esterno della chiesa è stato accolto da un grosso applauso e palloncini a forma di cuore sono stati liberati nel cielo. A salutare Nino anche due striscioni con le foto dei momenti felici trascorsi con famigliari e amici: “Manca il tuo affetto, il tuo sorriso, il tuo ottimismo… hanno portato via un pezzo di noi”.

A celebrare il funerale don Valentino Ferrari, vicario interparrocchiale per Calolzio, Foppenico e Sala: “Nino non tornerà più ma saremo noi ad andare verso di lui – ha detto nell’omelia -. Dio è con noi sempre, anche quando noi non siamo con lui, nessuno vive per se stesso e allora nel nostro dolore mettiamo un po’ di fede. A mamma Gina dico: pensa al dolore di Maria perché lei conosce il tuo dolore, quel dolore che solo una mamma può conoscere”.

Tanta commozione per l’addio a una giovane vita che si è consumata troppo in fretta, a ricordare Nino è stato il cugino con le parole rotte dal dolore: “Ciao ‘cugi’, oggi purtroppo siamo qui per darti l’ultimo saluto e ancora non ci posso credere, non possiamo farcene una ragione. Posso dirti, però, che resterai sempre nel mio cuore e nel cuore di chi ti ha voluto bene. Come dimenticare il tuo sorriso bello e contagioso, per non parlare del tuo amore verso il prossimo. Per un periodo abbiamo vissuto insieme, come una grande famiglia, e ti ho sempre considerato un fratello. Ora mi ritrovo a dover scavare nei ricordi più profondi per sentirti vicino a me. Avevi ancora tanta strada da percorrere assieme a noi. La vita cessa ma i ricordi e le emozioni non moriranno mai”.

Tanti gli amici che si sono stretti ai famigliari di Nino per far sentire il loro affetto a mamma Gina e papà Michele, alla sorella Sofia, al fratello Mattia. E nel lungo ultimo applauso era racchiuso tutto l’amore per un ragazzo volato in cielo troppo presto.