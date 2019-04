Incidente sul Monte Spedone: brutta caduta sulla parete Fracia, soccorsi due alpinisti

I due alpinisti stavano salendo sulla via “Corti di destra” quando si è staccata una lama

CALOLZIOCORTE – Incidente sul Monte Spedone, sulla parete Fracia, intorno alle 11.30 di oggi, martedì 2 aprile, sopra Calolziocorte.

Due le persone recuperate dall’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano. Uno dei due, il più grave, sarebbe un uomo di 60 anni che nella caduta avrebbe riportato traumi abbastanza seri.

I due stavano salendo la via “Corti di destra”, un itinerario storico e noto agli appassionati di alpinismo, aperto nel 1936 da Augusto Corti e Angelo Longoni.

Arrivati a una settantina di metri dall’uscita della via si sarebbe staccato un appiglio, una lama di roccia, e i due sono precipitati per alcuni metri. La parete Fracia è conosciuta proprio per la sua roccia friabile e da qui deriva il suo nome.

L’uomo, secondo quanto appreso, non sarebbe comunque in pericolo di vita. I due arrampicatori sono stati trasportati con l’elicottero all’ospedale di Lecco.