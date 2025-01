Incidenti a Calolzio e Garbagnate Monastero, due giovani investiti

Un ragazzo di 25 anni e un ragazzino di 14 anni sono stati trasportati all’ospedale

Fortunatamente nessuno dei due feriti sarebbe in pericolo di vita

CALOLZIO/GARBAGNATE – Doppio incidente intorno alle ore 7 di stamattina (martedì 28 gennaio) a Calolziocorte e Garbagnate Monastero. I soccorsi sono intervenuti la prima volta in corso Dante a Calolzio dove un ragazzo di 25 anni è stato investito. Sul posto è intervenuta una ambulanza dei Volontari del Soccorso che ha trasportato il giovane all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).

Pochi minuti dopo paura per un ragazzino di 14 anni investito in via Alcide De Gasperi a Garbagnate Monastero. Fortunatamente il giovanissimo non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico) dall’ambulanza della Croce Verde di Bosisio. Sul posto l’auto infermieristica da Molteno.