Monte Marenzo. Lutto per il dottor Roberto Carrara, l’odontotecnico dal cuore grande

Una malattia fulminante ha stroncato la sua vita a 54 anni

Era amico e sostenitore dei Volontari del soccorso di Calolziocorte e di Cisano Bergamasco

MONTE MARENZO – Un male incurabile, scoperto all’improvviso: Monte Marenzo e Cisano Bergamasco piangono il dottor Roberto Carrara, odontotecnico particolarmente conosciuto per la sua professionalità e generosità in Valle San Martino. Il 54enne dirigeva l’ambulatorio dentistico San Paolo, che aveva aperto 25 anni fa in via Manzoni a Monte Marenzo.

“I volontari del soccorso gli saranno grati per sempre” commenta Roberto Carsana, presidente del gruppo Anpas calolziese. Carrara era un promotore attivo dell’associazione, pur non essendo un membro soccorritore. “La collaborazione è sempre stata strettissima, nelle raccolte fondi come nelle manifestazioni” dice Carsana. Lo scorso anno l’odontotecnico aveva regalato anche un Fiat Qubo, attrezzato per accompagnare in ospedale le persone sottoposte a dialisi. “Non c’era stata una cerimonia di inaugurazione – continua il presidente dei Volontari del soccorso di Calolzio -. Roberto era fatto così: donava con il cuore, ma non amava apparire”.

Un messaggio di cordoglio arriva anche dalla sindaca di Monte Marenzo, Paola Colombo: “Mi dispiace molto, era una persona sempre gentile e disponibile a collaborare alle iniziative proposte dal Comune”.

L’uomo, residente a San Gregorio, a Cisano Bergamasco, lascia due figlie ventenni e la moglie. I funerali si svolgeranno martedì 11 agosto alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Villa D’Adda.