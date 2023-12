Capannone in fiamme a Colico, Vigili del Fuoco al lavoro per un nuovo incendio alla Seval

Dopo l’incendio del 19 novembre scorso, stamattina nuovo allarme nella ditta Seval

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei pompieri da Lecco, Bellano e Sondrio

COLICO – Allarme poco prima delle ore 6.30 di oggi, domenica 10 dicembre, per un grosso incendio che si è sviluppato in un capannone nella zona industriale di Colico. Numerose le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecco che si sono precipitate sul posto. Le fiamme sono divampate nuovamente nella ditta Seval che si occupa di trattamento di rifiuti speciali, già coinvolta da un incendio il 19 novembre scorso.

In azione anche I Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano e Sondrio che stanno lavorando per domare le fiamme all’interno dell’azienda. Sul posto autopompe, autobotti, autoscala, carro Umprovir (unità protezione vie respiratorie) e funzionari di guardia. Allertate anche le forze dell’ordine e in via precauzionale è stato chiesto anche l’intervento dei sanitari della Croce Rossa di Colico.

Sono in corso le verifiche da parte di ARPA Lombardia e dal Comune di Colico è stato diffuso l’invito ai cittadini a tenere le finestre di casa chiuse: “In via precauzionale si invitano i cittadini residenti nelle zone limitrofe all’area industriale a tenere chiuse le finestre e ritirare eventuali panni stesi. Tutta la popolazione è invitata a non avvicinarsi all’area interessata dall’incendio”.