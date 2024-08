Casargo. Addio al consigliere comunale Giancarlo Tenderini, aveva 61 anni

Nel 2021 aveva perso la moglie Laura Ferraioli, storica coordinatrice degli infermieri all’ospedale di Lecco

“A te Giancarlo che insieme a Laura avete condiviso e sostenuto molte attività dell’oratorio e dell’Associazione Illumina di Blu – Valsassina va tutto il nostro grazie”

CASARGO – E’ grande il dolore nella comunità di Casargo per la morte di Giancarlo Tenderini. Niso, così era conosciuto da tutti in paese, è mancato all’età di 61 anni e lascia due figli, Riccardo e Giulia. Già consigliere comunale in passato, Tenderini si era candidato alle scorse elezioni amministrative con la lista Valore Casargo a sostegno del sindaco Antonio Pasquini.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti attoniti: “Ciao Niso, fai buon viaggio e grazie per quello che hai fatto per la nostra Comunità. Un grande abbraccio alla tua famiglia”. Questo è soltanto uno dei molti messaggi per ricordare una persona benvoluta che aveva a cuore il proprio paese.

Nel marzo 2021 Giancarlo Tenderini aveva perso la moglie Laura Ferraioli, storica coordinatrice degli infermieri all’Ospedale di Lecco mancata a soli 54 anni e ricordata per la sua grande dedizione e professionalità.

“A te Giancarlo che insieme a Laura avete condiviso e sostenuto molte attività dell’oratorio e dell’Associazione Illumina di Blu – Valsassina va tutto il nostro grazie – ha scritto il parroco Don Bruno Maggioni -. Discreti ma sempre presenti ci avete dato una bellissima testimonianza. Ora la gratitudine dei bambini, giovani e genitori vi raggiunga con un’affettuosa preghiera e un abbraccio sincero per Richi e Giulia… che non si sentano mai soli”.

I funerali saranno celebrati giovedì 29 agosto alle ore 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Casargo.