Cremeno in lutto per la scomparsa di Luigi Carissimi, ex vicesindaco

Amministratore per dieci anni e alla guida anche di Federcaccia Lecco, si è spento domenica a 82 anni

Oggi pomeriggio alle 15 i funerali a Maggio

CREMENO – “L’intera comunità perde una persona di riferimento”. Con poche e commosse parole il sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi ricorda l’amico e collega Luigi (per tutti Luigino) Carissimi, scomparso domenica all’età di 82 anni. Conosciutissimo in paese e non solo, Carissimi era stato amministratore comunale per dieci anni, ricoprendo anche il ruolo di vicesindaco durante il primo mandato di Invernizzi.

“Luigi è stato parte fondamentale, direi pilastro dei miei due precedenti mandati amministrativi – ricorda il sindaco – una persona competente e animata da serietà e passione. Sono rimasto molto colpito e addolorato dalla notizia della sua scomparsa”.

Imprenditore e appassionato di caccia, Carissimi era presidente provinciale di Federcaccia Lecco che lo ha ricordato con affetto: “Da tutta Federcaccia vanno le più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. All’amico Luigi un pensiero pieno di affetto e di riconoscenza per i lunghi anni di impegno e di passione”.

Parole di Cordoglio da pòarte di Federcaccia Lombardia che lo ricorda così: “Sempre attento sia alle esigenze di Federcaccia Lecco, che ha guidato con esperienza nell’organizzazione economica e amministrativa, sia ai problemi venatori. Su tutte vogliamo ricordare la sua battaglia per il piano faunistico provinciale di Lecco, a inizio del suo primo mandato, e, ultimo, l’impegno profuso efficacemente per la corretta individuazione dei valichi. Sempre partecipe alle assemblee nazionali, attentissimo alla gestione del bilancio, ha rappresentato attivamente i Federcacciatori lecchesi e lombardi rivestendo il suo ruolo con dedizione e professionalità dirigenziale. Federcaccia Lombardia perde un valido Consigliere e un Amico. I Federcacciatori lombardi si stringono alla sua amatissima famiglia in questo momento di immenso dolore”.

I funerali di Carissimi si svolgeranno oggi pomeriggio, martedì 18 luglio, a Maggio di Cremeno alle ore 15.