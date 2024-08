Drammatico incidente in montagna in Abruzzo, muore Enrico Albertini

69 anni, originario di Milano, era residente a Monticello Brianza

MONTICELLO BRIANZA – Drammatico incidente in montagna sul versante chietino della Maiella lungo il sentiero che da Bocca di Valle sale verso le cascate di San Giovanni. Un uomo è morto cadendo in un dirupo dopo essere precipitato per almeno trenta. La vittima è Enrico Albertini, 69 anni, nato a Milano ma residente a Monticello Brianza.

Un uomo molto conosciuto a Monticello, esperto ornitologo e grande appassionato, aveva creato in paese Centro Monticello, struttura per la salvaguardia degli uccelli. Ieri la notizia che ha sconvolto l’intero paese: la scivolata e la caduta in un dirupo per alcune decine di metri. Sul posto si sono portati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.