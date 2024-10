E’ grande il cordoglio a Lecco per la morte dell’avvocato Luigi Sangiorgio

Uomo molto noto in città e non solo, si è spento all’età di 85 anni

LECCO – E’ grande il cordoglio a Lecco per la morte di Luigi Sangiorgio, avvocato molto noto e stimato in città e non solo. Fondatore dello studio legale che ha sede in via Roma a Lecco, si è spento nella giornata di domenica all’età di 85 anni. Nativo di Dolzago, paese di cui in passato aveva anche ricoperto la carica di sindaco, da tempo abitava a Lecco.

I funerali saranno celebrati oggi, martedì 8 ottobre, alle ore 14.30 nella Basilica di San Nicolò. L’avvocato Luigi Sangiorgio lascia la moglie Alba, il figlio Marco, anche lui avvocato che porta avanti lo studio legale fondato dal padre, i fratelli Baldassare, Giovanni e Fabio e tutti i parenti.