Giovane scomparso a Colico, l’appello dei genitori a ‘Chi l’ha visto?’

Ancora nessuna traccia di Edoardo Galli, uscito giovedì per andare a scuola e mai rientrato

I genitori: “Torna da noi, ti vogliamo bene, ti aspettiamo a braccia aperte. Chiunque lo abbia visto segnali alle forze dell’ordine”

COLICO – Non si trova Edoardo Galli, il giovane 17enne scomparso da Colico questo giovedì (21 marzo). Le ricerche proseguono, ma di lui nessuna traccia.

I genitori, nel tentativo di riportarlo a casa, hanno anche lanciato un appello tramite il programma ‘Chi l’ha visto?’: “Torna subito da noi, ovunque tu sia, ti aspettiamo a braccia aperte. Non temere, ti stiamo aspettando tutti. Siamo preoccupati e agitati, non hai idea di come stanno i nonni in questo momento, ti prego torna. Tutti ti vogliamo tanto bene”.

Sempre i due coniugi: “Chiunque lo abbiamo visto facciamo una segnalazione alla forze dell’ordine, è fondamentale“.

Il padre ha poi descritto il figlio, sia fisicamente che per come era vestito il giorno in cui è uscito di casa per andare a scuola, senza arrivare a destinazione né poi rincasare. Accorgendosi del mancato rientro, ha provato subito a contattarlo, trovando però il cellulare spento.

“E’ alto 1,80 metri, longilineo e magro. Ha capelli castano chiari, occhi chiari e sul sopracciglio destro riporta una piccola cicatrice. Di solito porta gli occhiali, ma a volte anche lenti a contatto. Al momento della scomparsa indossava un giubbino di jeans blu scuro, un pile, pantaloni beige e scarpe bianche ‘Adidas'”.

Chiunque abbia visto Edoardo o abbia informazione utili per ritrovarlo può chiamare i Carabinieri di Colico al numero 0341/940106.