Giovane operaio travolto da un bancale di profilati metallici

Soccorso da sanitari e vigili del fuoco: elitrasportato a Varese

CORTENOVA – Grave infortunio quello accaduto nella serata di ieri in Valsassina, in un’azienda di Modigliani a Cortenova dove è stato soccorso un giovane lavoratore.

L’incidente sarebbe avvenuto durante una movimentazione all’interno dell’azienda: l’operaio, 23 anni, secondo quanto è stato possibile ricostruire, nel corso delle operazioni di spostamento di un bancale di profilati metallici, sarebbe rimato travolto da materiale.

Per soccorrerlo sono state mobilitati i sanitari insieme ai Vigili del Fuoco. Alla luce dei gravi traumi riportati dal giovane, è stato mobilitato anche l’elisoccorso che ha trasportato il 23enne in codice rosso all’ospedale di Varese. Sulla dinamica dell’infortunio sono in corso gli accertamenti di ATS e Carabinieri