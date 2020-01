Incidente sul Terzo Ponte tra un mezzo pesante e un’auto, due feriti e lunghe code

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30, un camion avrebbe tamponato un’altra auto

Sul posto ambulanza e Vigili del Fuoco, due ragazzi sono rimasti lievemente feriti. Lunghe code in direzione nord

LECCO – Incidente all’ora di pranzo sulla SS36, all’altezza del Terzo Ponte, in direzione nord, nel tratto tra l’uscita per la Valsassina e l’uscita per Lecco Meridiane. Coinvolti due mezzi, un camion e un’auto che per motivi da chiarire si sarebbero urtati.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30, sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, un’ambulanza dei Volontari di Calolzio, un’auto medica, i Vigili del Fuoco, la Polstrada e il personale Anas. Due persone, una ragazza di 30 anni e un ragazzo di 36, sono state soccorse in codice verde.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con lunghe code che si sono formate in direzione nord.