La donna trovata morta a Nibionno è stata investita, si cerca un furgone di colore chiaro

Un mezzo è stato ripreso dalle telecamere mentre si allontanava senza prestare soccorso

Sono in corso le attività investigative volte ad accertare l’identità della vittima

NIBIONNO – Un incidente mortale, è questo quanto appurato dalle forze dell’ordine intervenute a Nibionno, in località Gaggio, dove una donna è stata trovata morta poco prima delle 8 di oggi, lunedì 23 dicembre. Il corpo della giovane si trovava nel prato accanto alla pista ciclopedonale che corre parallelamente alla Statale 36, in direzione Milano, tra via Gaggio e via Papa Giovanni XXIII.

La donna è stata investita durante la notte tra domenica e lunedì, sono in corso le attività investigative volte ad accertare l’identità della vittima. Si tratterebbe di una 29enne valsassinese. Dalla visione delle immagini riprese dalle telecamere della zona, corroborate dai reperti rinvenuti sul luogo dell’investimento e dalle testimonianze acquisite, si ricerca un furgone di colore chiaro allontanatosi senza prestare soccorso.