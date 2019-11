16.04 – SS36: incidente. Auto ribaltata prima dell’Orsa Maggiore in direzione Sud

LECCO – Un altro incidente si è registrato lungo la Strada Statale 36 (SS36), questa volta in direzione sud, poco prima della località Orsa Maggiore. Un’auto si è ribaltata mentre stava viaggiando verso Lecco.

Il sinistro è avvenuto pochi minuti dopo le 16 di oggi, domenica. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: un’automedica, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Stando alle prime informazioni giunte in redazione, nell’incidente è coinvolta una sola persona: un giovane di 28 anni che, fortunatamente, sembrerebbe non riportare gravi ferite.

Inevitabili gli incolonnamenti per chi sta viaggiando lungo la carreggiata sud.