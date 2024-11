A Malgrate è grande il dolore per la morte di Valeria Arrigo, aveva 64 anni

Donna di spessore e umanità, con le sue creazioni aveva partecipato alla festa del lungolago e del Gaggio

I funerali a Malgrate, nella chiesa di San Grato in località Gaggio, giovedì 14 novembre alle ore 10.30

MALGRATE – E’ grande il dolore a Malgrate per la morte di Valeria Arrigo all’età di 64 anni. Una donna molto conosciuta e stimata in paese, anche perché partecipava alla vita sociale e ai momenti di aggregazione.

Un sentito ricordo e un messaggio di vicinanza alla famiglia è arrivato dalla Pro Loco di Malgrate: “Valeria ha partecipato con le sue creazioni alla festa del lungolago e alla festa del Gaggio. Ricordiamo Valeria con affetto e porgiamo sentite condoglianze ai suoi familiari”.

La scomparsa di Valeria Arrigo ha lasciato un grande vuoto all’interno della comunità malgratese. Tanti i messaggi di cordoglio, chi l’ha conosciuta la ricorda con tanto affetto come una persona di grande spessore e umanità.

Valeria Arrigo lascia le figlie Marta con Marco e Giulia con Matteo, i nipoti Christian, Andrea e Alessandro, Valter, Patrizia e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati a Malgrate, nella chiesa di San Grato in località Gaggio, giovedì 14 novembre alle ore 10.30. Valeria si trova presso la casa funeraria Galli in via della Pergola, 55 a Lecco, fino alle ore 9.30 di giovedì.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico ed infermieristo del dipartimento delle cure palliative e dell’Hospice Resegone dell’ospedale Manzoni di Lecco per l’assistenza prestata.