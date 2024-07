A processo per rapina, il trapper Baby Gang assolto in Appello

In primo grado il 23enne era stato condannato a 4 anni e 10 mesi

Assolto ‘per non aver commesso il fatto’

LECCO – Il rapper Baby Gang è stato assolto in Appello per la presunta rapina avvenuta a Vignate, nel milanese, nel 2021, ai danni di due persone ‘per non aver commesso il fatto’. L’udienza si è svolta ieri, lunedì 1° luglio.

Una sentenza che ribalta il verdetto di primo grado in cui Baby Gang (nome d’arte di Zaccaria Mouhib) era stato condannato a 4 anni e 10 mesi.

Il fatto risale appunto a luglio di tre anni fa, due giovani erano stato derubati di soldi, auricolari e anche chiavi dell’auto. Per il giudice della Corte d’Appello il fatto però non sussiste e Baby Gang è stato assolto.

Si terrà invece venerdì il processo a carico dal 23enne per il video registrato in Viale Turati sempre nel 2021 e per il quale il giovane è accusati di reati di violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e accensioni ed esplosioni pericolose.