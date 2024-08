Abuso di alcol, liti e aggressioni: Ferragosto movimentato

Tante le chiamate ai soccorsi nelle giornata di ieri, giovedì

Molteplici interventi in città e in tutta la provincia

LECCO – Un Ferragosto decisamente movimentato, quello di ieri, a Lecco e provincia con i soccorsi che sono stati allertati più volte nell’arco della giornata per abuso di alcol, liti e aggressioni.

Il primo intervento per intossicazione etilica intorno alle ore 15 a Lecco in via Pescatori per un ragazzo di 21 anni. Il primo di una lunga serie visto che i soccorsi sono intervenuti per lo stesso motivo: alle 15.27 a Merate per un uomo di 46 anni; alle 16.48 ad Abbadia Lariana per una donna di 56 anni; alle 22.11 a Colico per una donna di 31 anni; alle 22.49 a Dervio per un uomo di 51 anni; alle 00.17 a Lecco in viale Turati per un ragazzo di 29 anni e alle 3.04 ancora a Lecco ma sul lungolario Piave per una ragazza di 26 anni. In tutti i casi è stata mobilitata l’ambulanza con i pazienti che sono stati trasportati tutti al pronto soccorso con codici verdi o gialli.

Tanti interventi anche per aggressioni e liti: intorno alle 20 la prima chiamata da Esino Lario con un 28enne trasportato all’ospedale. Poco dopo le ore 23 a Lecco, sul lungolario Cesare Battisti, è stata soccorsa una donna di 39 anni; intorno all’una di notte a La Valletta Brianza e a Osnago sono stati soccorsi un uomo di 49 anni e un uomo di 41 anni entrambi vittime di aggressione; l’ultimo intervento intorno alle 3.40 a Valmadrera, frazione Parè, per una lite che ha visto coinvolto un 22enne. Fortunatamente in nessun caso si sono registrati feriti gravi.