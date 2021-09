Addio all’attore lecchese Nino Castelnuovo, “Renzo” dello sceneggiato Rai

Si è spento l’attore Nino Castelnuovo, originario di Lecco, aveva 84 anni

Aveva raggiunto la fama in Italia nel ruolo di Renzo nella miniserie de “I Promessi Sposi”

LECCO – Meglio di lui, lecchese di nascita, nessuno avrebbe potuto interpretare meglio Renzo Tramaglino dello sceneggiato Rai dei “Promessi Sposi” e in quel ruolo ha lasciato un ricordo indelebile: l’attore Nino Castelnuovo, da tempo malato, si è spento all’età di 84 anni a Roma dove viveva con la famiglia.

A darne l’annuncio è la moglie Maria Cristina, insieme il figlio Lorenzo e la sorella Marinella. Originario del rione di Castello, Francesco “Nino” Castelnuovo era secondogenito di quattro fratelli Pierantonio e Clemente (entrambi scomparsi prematuramente) e Marinella, quest’ultima madre degli alpinisti lecchesi Marco e Giorgio Anghileri.

La sua carriera inizia con la scuola del Piccolo Teatro di Milano di Giorgio Strehler. Il suo esordio al cinema è con il film “Un maledetto imbroglio” di Pietro Germi, per poi interpretare ruoli secondari da attore giovane in numerose pellicole, alcune delle quali anche di rilievo come “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Visconti. Interpreta poi la parte del protagonista nel musical “Les Parapluies de Cherbourg” , film premiato con la Palma d’oro a Cannes.

Il vero successo in Italia, per Castelnuovo, arriva con il ruolo di Renzo nella serie televisiva de “I promessi sposi”, andata in onda sulla Rai nel 1967. Ben noto al pubblico anche il ”salto della staccionata’ nella pubblicità da lui interpretata della marca “Olio Cuore”.

La famiglia dell’attore “si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino – scrivono in un messaggio – e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile”. In forma privata i funerali che si terranno a Roma.

IL CORDOGLIO DELLA REGIONE

“Un grande attore. Un artista che sia nel teatro, sia nel cinema ha regalato interpretazioni uniche”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda Nino Castelnuovo.

“Era nato a Lecco e proprio la magistrale interpretazione del ruolo di Renzo nello sceneggiato televisivo ‘I Promessi Sposi’ – prosegue il governatore – rimarrà un punto fermo e indimenticabile della sua eccezionale carriera. Regione Lombardia e tutti i lombardi – conclude – sono vicini ai suoi cari in questo triste momento”.