Aggredisce tre ragazze sedute al bar e dà in escandescenze, fermato

E’ successo giovedì sera al bar Aromi in centro città

L’uomo, in stato di alterazione, ha anche rotto una bottiglia di vetro contro la vetrina del locale

LECCO – Attimi di spavento giovedì sera presso il bar Aromi in centro città, dove un uomo, in evidente stato di alterazione, ha importunato i clienti arrivando ad aggredire tre ragazze sedute ad un tavolino, spaccando anche una bottiglia di vetro contro la vetrina del locale. E’ successo circa alle 23.

Stando a quanto appreso dal papà di una delle giovani aggredite, l’uomo sarebbe entrato nella galleria di via Roma e, giunto all’altezza del bar, avrebbe superato i primi tavolini fermandosi a quello dove erano sedute le ragazze. Improvvisamente si sarebbe scagliato su di loro, prendendone una per il collo: immediata la reazione delle amiche e poi di alcuni altri giovani presenti che sono riusciti a fermare l’uomo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

In posto è arrivata la Polizia e un’ambulanza. Comprensibilmente sotto shock le tre ragazze vittime dell’aggressione, una di loro è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso mentre l’uomo è stato fermato.

“Purtroppo non è la prima volta che soggetti del genere ci fanno visita – il commento del titolare del bar – capita spesso che alcuni individui arrivino ed importunino i nostri clienti, in maniera così aggressiva però è la prima volta”.

“Quello che più fa specie – il commento del padre di una delle ragazze – è che certe cose accadano in pieno centro città, in un locale pubblico e in un orario normalissimo come le 23 di sera. Ci vorrebbero più controlli, non esiste che i giovani debbano avere paura ad andare al bar a bere qualcosa per la presenza di questi individui” ha concluso.