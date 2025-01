Ancora vandalismi in via Martiri di Nassirya, tagliate le gomme a un camper

Il proprietario del mezzo ha fatto l’amara scoperta nella serata di ieri, domenica

Il fatto è avvenuto nel parcheggio situato tra via Ugo Foscolo e via Martiri di Nassirya ad Acquate

LECCO – Non si fermato gli atti di vandalismo nella zona di via Martiri di Nassirya, ad Acquate. Dopo il tavolo dato alle fiamme nel parchetto nel pomeriggio di sabato scorso, il proprietario di un camper posteggiato nel parcheggio situato tra via Ugo Foscolo e via via Martiri di Nassirya ha trovato le due gomme tagliate.

Il proprietario del mezzo ha fatto l’amara scoperta nella serata di ieri, domenica 5 gennaio. Non si sa se il camper sia stato l’unico mezzo danneggiato e se l’episodio sia collegato ai vandalismi avvenuti nel parchetto che si trova a pochissimi metri del parcheggio, di sicuro un fatto che contribuisce ad aumentare la preoccupazione tra i residenti della zona.