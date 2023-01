Architetti in lutto per Ferruccio Favaron, ex presidente dell’Ordine

Aveva 75 anni ed era stato assessore ai trasporti al Comune di Lecco negli anni Ottanta

Presidente degli architetti lecchesi, aveva rivestito incarichi nel Consiglio Nazionale

LECCO – Il mondo dell’architettura lecchese perde uno dei suoi esponenti più cari: si è spento all’età di 75 anni Ferruccio Favaron, per dieci anni presidente provinciale dell’Ordine professionale e rappresentante della categoria nel Consiglio Nazionale.

Classe 1947, risiedeva in località Caviate con la moglie Silvia. Il suo percorso professionale era iniziato con la laurea in architettura nel 1971 al Politecnico di Milano, ateneo che lo vedrà diversi anni dopo, dal 1998 al 2016, come docente a contratto di architettura e composizione architettonica.

E’ stato presidente dell’Ordine degli Architetti di Lecco dal 2001 al 2011 e della Consulta regionale degli Ordini degli Architetti della Lombardia dal 2008 al 2010 per poi entrare nel Consiglio Nazionale della categoria fino 2016, assumendo l’incarico di responsabile del Dipartimento Politiche Urbane e Territoriali.

Giurato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali di architettura e pianificazione territoriale, ha rappresentato gli architetti italiani alle iniziative su “Housing e Gestione del Territorio” della United Nations Economic Commission for Europe (UNECE-Ginevra) e in “Urban Intergroup” del Parlamento europeo a Bruxelles, attivando rapporti internazionali e contatti con Ordini provinciali per la promozione di progetti Urbact.

Oltre all’impegno professionale e associativo, Ferruccio Favaron ha dato il suo contributo anche alla politica locale come consigliere comunale a Lecco dal 1979 al 1988 e come assessore ai trasporti del comprensorio lecchese per due mandati negli anni ’80. Nel 2020 si era candidato con il PD come consigliere alle elezioni comunali.

Oltre alla moglie Silvia, lascia i figli Nicola, Cecilia e Nicoletta e i nipoti Martina, Riccardo e Margherita. I funerali si svolgeranno sabato alle ore 10.45 nella chiesa parrocchiale dei Frati Cappuccini.

“Una persona di grandissima competenza tecnica e con una visione lungimirante della città e del suo sviluppo. Per me è sempre stato prezioso consigliere, capace di dare suggerimenti importanti per svolgere al meglio il mio ruolo di Sindaco”, è il ricordo del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. Ai funerali il Comune di Lecco sarà presente con il Gonfalone della Città.

Anche il segretario del PD, Alfredo Marelli ha espresso cordoglio da parte del partito: “Il nostro caro amico Ferruccio Favaron ci ha lasciati: una persona generosa e competente. Ci mancheranno il suo esempio, i suoi consigli, e i suoi stimoli a ricercare soluzioni efficaci ai problemi delle persone e della nostra città”.