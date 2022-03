Cade in Val Calolden, escursionista 70enne recuperato dall’elisoccorso

L’uomo si è procurato alcune ferite ma non sarebbe in gravi condizioni

Sul posto anche una squadra di tecnici del Soccorso Alpino

LECCO – Intervento del Soccorso Alpino e dell’elisoccorso nel pomeriggio di oggi, sabato 19 marzo, intorno alle ore 16.30, in Val Calolden lungo il sentiero che congiunge il rione lecchese di Laorca con i Piani Resinelli. Un uomo di 70 anni, mentre stava scendendo a valle, sarebbe caduto procurandosi alcune ferite che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi.

L’uomo è stato recuperato dall’elisoccorso di Como e trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Sul posto anche i tecnici del Soccorso Alpino che dopo aver collaborato al recupero dell’uomo hanno accompagnato a valle la donna che era con lui.

Pochi minuti prima sempre l’elisoccorso si era alzato in volo per recuperare un escursionista di 57 anni che, dopo aver sbagliato sentiero sui monti sopra Erve, si è ritrovato in un punto da cui non è più riuscito a proseguire. L’uomo è stato recuperato e portato in luogo sicuro.