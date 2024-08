Ciclista urtato tra Lecco e Abbadia: “Aiutateci a individuare il responsabile”

L’incidente era avvenuto intorno alle ore 11 di lunedì 12 agosto lungo la SS36

“Marco è in rianimazione e non è ancora fuori pericolo. Se qualcuno ha informazioni utili si faccia avanti”

MANDELLO – Erano circa le ore 11 di lunedì 12 agosto quando Marco Locatelli, 63 anni, è stato investito mentre stava percorrendo in sella alla sua bicicletta il tratto di strada tra Lecco e Abbadia. Era giunto all’altezza della galleria Le Betulle quando un’auto l’avrebbe urtato perdendo anche lo specchietto.

La moglie del 63enne, che si trova ancora ricoverato in ospedale, ha lanciato un appello per individuare il responsabile: “Se qualcuno ha informazioni utili per rintracciare il conducente contatti la Polizia Stradale. Ora Marco è in rianimazione e non è ancora fuori pericolo. L’auto è scappata senza prestare soccorso. Ci sono testimoni che hanno visto che il ciclista viaggiava a bordo strada, con luci e casco”.