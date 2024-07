Maltempo. Colata di detriti sulla nuova Lecco-Ballabio, strada chiusa

Lo smottamento si è verificato in corrispondenza della vecchia frana. Problemi anche all’interno della galleria Giulia

La strada chiusa intorno alle 7 di questa mattina, in corso le verifiche per capire i tempi di riapertura

LECCO – La nuova Lecco Ballabio (SS36dir) è al momento chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di una colata di detriti che si è verificata in nottata, per via del forte maltempo, all’altezza della frana caduta nel dicembre 2022 in località Passo del Lupo.

La direttrice è stata chiusa intorno alle 7 di questa mattina, lunedì. In posto sono presenti i tecnici Anas, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco per capire l’entità dello smottamento e i tempi di riapertura. Problemi si sono registrati anche all’interno della Galleria Giulia, sempre lungo la nuova Lecco-Ballabio.

Inevitabili le conseguenze alla viabilità con traffico lungo la vecchia strada che da Lecco sale a Ballabio passando per Laorca.

Come oramai da prassi, è stato istituito il senso unico alternato per i mezzi pesanti, in modo da evitare ingorghi. In campo la Polizia Locale che a San Giovanni ferma i camion in direzione Ballabio.