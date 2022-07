L’intervento dei soccorsi nel pomeriggio di sabato

La donna è stata trasportata in ospedale in codice verde

COLLE BRIANZA – Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco hanno inviato una squadra dal distaccamento di Valmadrera in collaborazione con il Cnsas stazione Triangolo Lariano per soccorrere una donna di 62 anni ferita alla caviglia nei boschi sopra Colle Brianza.

Una volta imbarellata e messa in sicurezza i soccorritori hanno trasportato quest’ultima in zona accessibile all’ambulanza. La donna è stata trasportata in ospedale a Lecco in codice verde.