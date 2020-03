Coronavirus, 1076 casi nel lecchese, in Regione sono oltre 32 mila

Gallera: “Frena la crescita del contagio, siamo sulla strada giusta”

A Lecco i casi positivi sono 1076, 61 più di ieri

LECCO – “I dati di oggi sono sempre importanti ma evidenziano un lieve rallentamento della crescita del contagio. Possiamo dire di avere fatto un gradino in discesa, in questi giorni, e di esserci assestati. Continuiamo su questa strada, ora è più importante che mai”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel consueto punto stampa sull’emergenza Coronavirus. I dati diffusi dall’assessore evidenziano infatti una crescita sia dei contagi che dei ricoverati, inferiore però (seppur di poco) rispetto ai giorni scorsi.

I dati di oggi

Sono 32.346 i positivi (+1643), 10.026 ricoveri (+315, ieri erano +445), 1236 i pazienti in Terapia Intensiva (+42), 4474 decessi (+269, ieri erano + 402), 81.666 i tamponi effettuati. “I dati – ha commentato Gallera – trovano conferma nella voce dalla trincea, che ascolto quotidianamente. La pressione sui Pronto Soccorso delle nostre Asst si è allentata, questo ci dice che la strada che abbiamo preso è giusta, e i risultati iniziano ad arrivare. Nel weeekend il trend ha iniziato una lieve discesa, questo è un motivo in più per tutti noi di rimanere a casa. E’ faticoso, ma stiamo producendo risultati, aggrappiamoci a questi e continuiamo su questa strada”.

I dati delle Province

BG: 7.072 (+344)

ieri: 6.728 (+257) l’altro ieri: 6.471 (+255), 6.216 (+347) e nei giorni precedenti: 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537 BS: 6.597 (+299)

ieri: 6.298 (+393) l’altro ieri: 5.905 (+588) e nei giorni precedenti: 5.317 (+289), 5.028 (+380) 4.648(+401), 4.247(+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155 CO: 706 (+71)

ieri: 635 (54) l’altro ieri: 581 (+69) e nei giorni precedenti: 512 (+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11 CR: 3.156 (+95)

ieri: 3.061 (+136) l’altro ieri: 2.925 (+30) e nei giorni precedenti: 2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392(+106) 2.286(+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406 LC: 1.076 (+61)

LO: 1.884 (+24)

ieri: 1.860 (43) l’altro ieri: 1.817 (+45) e nei giorni precedenti: 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597(+69) 1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658 MB: 1.587 (+133)

ieri: 1.454 (+324) l’altro ieri: 1.130 (+22) e nei giorni precedenti: 1.108 (+24), 1.084 (+268) 816(+321), 495(+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19 MI: 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano citta’ (+141)

ieri: 5.701 (+375) di cui 2.297 a Milano citta’ (+121) l’altro ieri: 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’ (+137) e nei giorni precedenti: 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210), 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279), 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’ (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506, 406, 361 MN: 1.176 (83)

ieri: 1.093 (+108) l’altro ieri: 985 (+80) e nei giorni precedenti: 905 (+63), 842 (+119), 723 (+87), 636(+122), 514, 465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26 PV: 1.578 (+79)

ieri: 1.499 (+55) l’altro ieri: 1.444 (+138) e nei giorni precedenti: 1.306 (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151 SO: 284 (+31)

ieri: 253 (+45) l’altro ieri: 208 (+3) e nei giorni precedenti: 205 (+26), 179 (+16), 163 (+8) 155(+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4, 4 VA: 468 (+18)

Il post emergenza?

Alla conferenza è intervenuto anche l’assessore al Bilancio Davide Caparini: “In molti ci state chiedendo cosa succederà a emergenza finita. Ci stiamo già attrezzando per il dopo, il dopo è ora – ha affermato – affrontare l’emergenza come la stiamo affrontando ci porterà sicuramente ad uscirne, il tema fondamentale è come ripartire, quindi l’economia. Stiamo lavorando a una serie di misure per fare ripartire la nostra economia, per creare le condizioni affinchè, attraverso le grandi opere, i lavori pubblici e la ricostruzione di ciò che si è fermato possiamo riprendere. Nel frattempo ci sono gli ammortizzatori sociali,i sostegni al reddito e alla disoccupazione per chi non può lavorare e non ha sostentamento. Dall’11 marzo abbiamo deliberato 132 milioni di euro in questo senso. Siamo convinti che riusciremo a ripartire, ora è il momento della prova più dura e di rimanere uniti” ha concluso.