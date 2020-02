Coronavirus. La squadra ungherese dell’Honved ferma il tecnico Sannino

L’ex tecnico del Lecco sospeso in via precauzionale

Nessun sintomo per l’allenatore della squadra ungherese dell’Honved

LECCO – “Giuseppe Sannino e il suo vice Alessandro Recenti potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree in cui è esploso il Coronavirus, in Lombardia”. Con questa motivazione l’Honved, formazione ungherese, ha fermato in via precauzionale mister Sannino e ha cambiato temporaneamente la guida tecnica: Istvan Pisont siederà sulla panchina degli ungheresi nel prossimo match.

Nessun sintomo per il tecnico che tutti si ricordano molto bene a Lecco: nella stagione 2006-2007, alla seconda esperienza col Lecco (l’anno prima arrivò 10º in C2), ottenne la promozione in Serie C1 dopo il secondo posto finale. Il tecnico, che successivamente è stato protagonista anche in serie A con Siena, Palermo e Chievo, non hanno preso parte all’allenamento della squadra per precauzione “nei confronti dei propri tifosi, giocatori e colleghi del club”.