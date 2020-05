Coronavirus, sei le sanzioni durante l’ennesima giornata di controlli

Mercoledì controllate quasi mille persone

Nessuna irregolarità negli esercizi commerciali

LECCO – Sono state solamente 6 le persone sanzionate ieri, mercoledì 6 maggio, per non aver rispettato le norme relative alle restrizioni degli spostamenti per contrastare l’epidemia di coronavirus.

Il bilancio dell’ennesima giornata di servizi di controllo svolti dalle Forze di polizia nel territorio provinciale parla di un totale di 969 persone controllate. Sotto osservazione anche 395 esercizi commerciali per nessuno di questi sono state riscontrate irregolarità.