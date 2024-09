Dolore per la morte del dottor Edmondo Spagnoli, aveva 92 anni

Medico per quasi 70 anni, è stato fondatore e direttore sanitario dello studio odontoiatrico Spagnoli

“Lascia un’eredità di professionalità, compassione e innovazione. Il suo approccio umano e la sua competenza hanno fatto la differenza nella vita di innumerevoli persone”

LECCO – Verranno celebrati oggi, lunedì 16 settembre, alle ore 14.30 a Malgrate i funerali del dottor Edmondo Spagnoli morto venerdì scorso all’età di 92 anni. Persona molto conosciuta e stimata, il dottor Spagnoli è stato una figura di rilievo nel panorama medico per quasi 70 anni, prima come medico di famiglia, poi come dirigente medico nei dispensari di Lecco e Merate, e infine come fondatore e direttore sanitario dello Studio Spagnoli, noto ambulatorio odontoiatrico.

La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità medica e per i numerosi pazienti che ha assistito nel corso di tanti anni di lavoro. La sua carriera, lunga e illustre, fin dalla fine degli Anni ’50 ha attraversato diverse fasi, tutte caratterizzate da un impegno costante e dedizione. Una perdita che giunge proprio nel 50° anno di fondazione dello studio.

“Prima, per 17 anni stimato medico di famiglia a Valmadrera, guadagnandosi la fiducia e

l’affetto di numerose famiglie; poi Dirigente medico presso i dispensari di Lecco e Merate, al lavoro per la salute pubblica della nostra comunità e, infine, fondatore e per 50 anni direttore sanitario dell’ambulatorio odontoiatrico Studio Spagnoli, un’istituzione che ha servito e continua a servire generazioni di pazienti – ricordano dallo staff dello studio -. Il dott. Spagnoli lascia un’eredità di professionalità, compassione e innovazione nel campo medico. Il suo approccio umano e la sua non comune competenza clinica hanno fatto la differenza nella vita di innumerevoli persone”.

Edmondo Spagnoli lascia la moglie Mariateresa, i figli Antonella, Nicoletta, Silvia, Paola, Andrea e Daniela con le rispettive famiglie, la sorella Noemi e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati lunedì 16 settembre alle ore 14.30 presso la chiesa parrocchiale di S. Leonardo a Malgrate.