Due incendi auto e un incidente, Vigili del Fuoco al lavoro

I pompieri sono intervenuti a Olginate e a Lecco per due incendi autovettura

In nottata al lavoro anche a Pescate per un incidente stradale

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina presto per due incendi auto, uno avvenuto a Olginate e uno a Lecco. Nel capoluogo i pompieri hanno dovuto intervenire in un parcheggio interrato: complesse le operazioni di spegnimento, infine riuscite.

In nottata, verso l’una, i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche a Pescate per un incidente stradale in via Roma. Feriti lievemente due giovani di 18 anni.