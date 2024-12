Originaria della Bergamasca, 58 anni, era una appassionata di montagna

La donna stava scendendo dalla vetta con un gruppo di amici quando è scivolata facendo un volo di 150 metri

LECCO – E’ Maria Caterina Colosio la vittima dell’incidente sul Resegone avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì. Appassionata di montagna, 58 anni, era originaria di Tavernola Bergamasca, paese sulle sponde del lago d’Iseo. La donna era sposata ed era madre di due figlie.

Quella di ieri doveva essere una bella giornata sulle sue amate montagne in compagnia di un gruppo di amici. Dopo aver raggiunto la vetta, i sette componenti del gruppo stavano facendo rientro a valle lungo il sentiero 1. In un punto critico, la donna è scivolata precipitando per circa 150 metri. Immediata la richiesta di aiuto, ma i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sono intervenute le squadre del Centro operativo del Bione, XIX Delegazione Lariana del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e l’elisoccorso di Como di AREU – Azienda regionale emergenza urgenza che hanno accompagnato a valle in sicurezza le altre persone del gruppo.