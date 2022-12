Frana nuova Lecco-Ballabio, sulla strada vecchia scatta il protocollo d’emergenza

Senso unico alternato per i mezzi pesanti con punti di blocco a S. Giovanni e al ponte della Gallina

Non è possibile prevedere al momento una riapertura in tempo breve della strada. Chiusi anche i sentieri in zona

LECCO – A causa dell’enorme frana che ha tagliato in due la nuova Lecco-Ballabio (miracolosamente senza causare morti o feriti), è stato immediatamente attivato il Protocollo di Emergenza sotto la guida della Prefettura di Lecco – Ufficio Territoriale del Governo e che vede coinvolti i comuni di Lecco e Ballabio e la Provincia di Lecco.

In particolare sulla vecchia Lecco-Ballabio (quella che attraversa il rione di Laorca) sarà istituito senso unico alternato di marcia per i mezzi pesanti, con punto di blocco in zona Camera di Commercio e un altro in zona ponte della Gallina.

Allo stesso tempo si raccomanda fortemente agli escursionisti di non percorrere i sentieri con imbocco da Versasio, Bonacina/Sant’Egidio e Ballabio. La Protezione Civile sta provvedendo in queste ore a chiudere gli itinerari per salvaguardare l’incolumità della persone.

Constatate le condizioni meteorologiche si raccomanda di utilizzare il mezzo privato solo se strettamente necessario. Considerata l’entità del distacco, che non ha causato vittime, non è possibile prevedere al momento una riapertura in tempo breve della strada interessata: si raccomanda massima attenzione.