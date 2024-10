Galbiate. Pianta cade in via Lecco, intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

Il grosso pino marittimo è stato tagliato e la circolazione è stata ripristinata

12 vigili del fuoco, da Lecco e da Valmadrera, hanno lavorato intensamente per quasi tre ore

GALBIATE – Intervento dei Vigili del Fuoco a Galbiate, nel cuore della notte tra giovedì e venerdì, per una grossa pianta che si è abbattuta su via Lecco, l’importante arteria che unisce il paese con il capoluogo.

Intorno alle ore 2.30 ben 12 vigili del fuoco, da Lecco e da Valmadrera, hanno lavorato intensamente per circa 2 ore e mezza per liberare la strada dopo che le radici di un pino marittimo hanno ceduto. L’intervento di soccorso tecnico urgente ha permesso di mettere in sicurezza l’area e di ripristinare la viabilità.