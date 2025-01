Grosso incendio a Pescarenico, sul posto i vigili del fuoco

L’allarme è scattato intorno alle 13.30 di oggi, giovedì

Le fiamme hanno avvolto il tetto di una palazzina di via Federico Borromeo

LECCO – Un grosso incendio è scoppiato nella palazzina al civico 13 di via Federico Borromeo, nel rione di Pescarenico, a Lecco. Le fiamme hanno avvolto il tetto dell’abitazione, con la colonna di fumo nero visibile da tutta la città. L’allarme è scattato intorno alle ore 13.30 di oggi, giovedì 9 gennaio.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con diverse squadre. Le informazioni al momento sono ancora frammentarie, resta ancora da capire se ci sono persone coinvolte ma, da quanto appreso sul posto, un’ambulanza si è allontana dal luogo dell’incendio a sirene spiegate. Presenti anche l’automedica, insieme ai Carabinieri. Il fumo denso ha invaso tutta la zona circostante e non è consentito l’accesso, anche la vicina via G.B. Vico è stata chiusa per consentire l’intervento dei soccorsi.

Maggiori informazioni appena possibile