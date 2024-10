Imbocca lo svincolo contromano, scontro frontale sulla SS36dir

Un’auto avrebbe preso contromano lo svincolo di via della Pergola della nuova Lecco-Ballabio

Coinvolte due persone. Lo svincolo è rimasto chiuso per quasi due ore

LECCO – Brutto incidente alle ore 21.30 di ieri, domenica 13 ottobre, sullo svincolo di via della Pergola a Lecco, lungo la SS36 dir Lecco-Ballabio. Un’auto avrebbe imboccato lo svincolo contromano causando uno scontro frontale con un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Lecco con un’autopompa, assieme all’autoinfermiristica da Bellano e all’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

Coinvolte due persone tra cui una ragazza di 24 anni trasportata all’ospedale di Lecco, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita (codice giallo, mediamente critico). Spetterà alla Polizia Stradale stabilire la dinamica dell’incidente. Lo svincolo è rimasto chiuso per quasi due ore in modo da consentire il lavoro dei soccorritori.