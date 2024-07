In difficoltà in zona Pizzetti, due escursionisti recuperati dall’elicottero

L’intervento intorno alle 19

I due erano finiti in una zona molto impervia

LECCO – Soccorsi in azione nella serata di oggi, venerdì, per due escursionisti in difficoltà sul San Martino, zona Pizzetti. L’allarme è scattato verso le 19.

Stando a quanto appreso i due, stranieri, erano finiti in una zona pericolosa sbagliando a seguire l’itinerario tramite app. In azione l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e il nucleo Saf che, una volta raggiunto i due malcapitati, hanno provveduto a trasportarli al Bione. Illesi, hanno fatto poi rientro alle loro abitazioni.