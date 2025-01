In un anno 423 incidenti in città, via XI Febbraio la strada più ‘pericolosa’

Crescono, rispetto al 2023, i sinistri stradali rilevati dalla Polizia Locale in città

Tra le vie più incidentate anche Corso Promessi Sposi e via Leonardo Da Vinci

LECCO – Con ben 25 sinistri rilevati è via XI Febbraio a qualificarsi come strada più pericolosa del 2024. Il dato è contenuto nel report dell’attività della Polizia Locale di Lecco, diffuso oggi in occasione delle celebrazioni del patrono San Sebastiano (leggi qui).

Lo scorso anno il totale dei sinistri occorsi in città e rilevati dal locale comando di Polizia Locale è 423, di cui 235 senza feriti e 188 con lesioni. Un numero cresciuto rispetto al 2023, in cui gli incidenti complessivi erano stati 367. Anche nel 2024, fortunatamente, non si sono registrati sinistri con esito mortale. L’età media dei soggetti coinvolti rientra nella maggior parte dei casi nella fascia 25-49 anni, seguita da quella 50-65 e 25-34.

Venendo alle strade più incidentate, come detto, via XI Febbraio risulta essere la più pericolosa con 25 sinistri rilevati. Seguono Corso Promessi Sposi, con 16 incidenti e, a pari merito con 15 incidenti complessivi durante l’anno passato Corso Carlo Alberto e via Leonardo Da Vinci. Tra le strade meno incidente invece rientrano via Tonale e via Don Giovanni Ticozzi, con 3 incidenti registrati durante il 2024. Segue il grafico completo: