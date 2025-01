Incendio a Pescarenico, ricoverato in Rianimazione l’uomo rimasto ustionato

Si tratta di un 59enne, la prognosi è riservata

Da chiarire le cause dell’incendio che ha devastato l’ultimo piano di una palazzina in via Borromeo

LECCO – Si trova ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata, l’uomo rimasto seriamente ustionato nel grosso incendio avvenuto ieri pomeriggio nel sottotetto di un’abitazione al civico 13 di via Federico Borromeo, a Pescarenico.

Ancora da chiarire le circostanze del rogo che ha seriamente danneggiato la parte alta della palazzina: l’allarme è scattato intorno alle 13.30, i residenti nelle vicinanze hanno testimoniato di aver udito un fortissimo boato, come un’esplosione, seguita da tanti altri piccoli scoppi. Per qualche minuto le fiamme scaturite dall’incendio si sono levate dal tetto, ben visibili anche da lontano.

Ingente la mobilitazione di soccorritori, in posto si sono portati quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. Presente anche il comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Nicola Melidonis. Il ferito, un uomo di origini straniere, classe 1966, è stato trasportato in Ospedale in codice rosso per le ustioni riportate. Nessun’altra persona è fortunatamente rimasta coinvolta.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio si sono protratte per tutta la giornata, solo dopo le 16 la situazione è stata dichiarata sotto controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Resta da chiarire come l’incendio sia scoppiato.