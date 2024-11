Incidente a Laorca, giovane motociclista 18enne all’ospedale

Il sinistro è avvenuto alle 8:15 circa all’altezza dell’asilo Pietro Barone

Il giovane è stato trasportato all’ospedale in codice giallo

LECCO – Incidente nella mattinata di oggi, giovedì, in corso Monte San Gabriele a Laorca, alle 8:15 circa, con un 18enne finito all’ospedale in codice giallo.

Il sinistro è avvenuto all’altezza del passaggio pedonale situato in prossimità dell’asilo Pietro Barone. Da quanto hanno riferito alcuni testimoni oculari, alcune mamme con bambini stavano attraversando la strada quando, da Ballabio in direzione Lecco, è giunta una moto guidata dal 18enne a velocità sostenuta. Alla vista dei pedoni e nel tentativo di frenata, giovane avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando a terra. Dinamica che, tuttavia, dovrà essere ufficializzata dalla Polizia Locale di Lecco giunta poi sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Immediata nel frattempo la chiamata ai soccorsi con l’arrivo di un’ambulanza e un’automedica. Il 18enne, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco.