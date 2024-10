Incidente a Pescate, donna investita sulla strada provinciale

Intervento dei soccorsi intorno alle 11.30 di oggi, martedì

La donna non sarebbe in pericolo di vita. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale

PESCATE – Paura in via Roma a Pescate intorno alle ore 11.30 di oggi, martedì, per un incidente stradale. Una donna di 50 anni sarebbe stata investita lungo la trafficata arteria. Sul posto, in codice rosso, si sono portati immediatamente i soccorsi con una ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e l’automedica da Lecco.

La donna, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita ed è stata trasportata all‘ospedale in codice giallo (mediamente critico). Sul posto le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso. Inevitabili di disagi alla circolazione stradale con rallentamenti e code in entrambe le direzioni.