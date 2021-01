In volo l’elisoccorso di Como

E’ successo poco dopo le 9 di domenica mattina all’altezza del Caminetto Pagani

LECCO – Soccorsi al lavoro nella prima mattinata di domenica per un escursionista precipitato in Grignetta.

L’allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 9. Stando alle primissime informazioni sembra che l’incidente sia avvenuto all’altezza del Caminetto Pagani, lungo il sentiero attrezzato Direttissima. L’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, sarebbe caduto sul traverso prima delle scale, precipitando per circa un centinaio di metri in un canale.

In volo da Como si è alzato l’elisoccorso del 118, allertati anche gli uomini del Soccorso Alpino.

L’escursionista è stato recuperato dai soccorritori con un trauma cranico-facciale e trasportato in condizioni gravi all’Ospedale Sant’Anna di Como.