Traffico difficoltoso lungo la Statale 36

Tanti incidenti oggi sulle strade lecchesi

LECCO – Incidente lungo la Statale 36, nell’attraversamento di Lecco, in direzione Milano, poco prima delle 17 di oggi, domenica 9 maggio. Tre auto si sarebbero scontrate, le cause sono al vaglio della Polizia Stradale intervenuta sul posto. Fortunatamente si sarebbero registrati solamente feriti lievi.

Sei le persone coinvolte: una bimba di 6 anni, una ragazza di 18 anni, due ragazzi di 19, una ragazza di 20 e una donna di 38 anni. Sul posto sono giunte anche due ambulanze, una della Croce Rossa di Lecco e l’altra del Soccorso degli Alpini di Mandello. Pesanti le ripercussioni sul traffico del rientro già molto intenso per via della bella giornata. Un’oretta prima, intorno alle 16, un altro incidente aveva creato disagi lungo la Strada Provinciale 62 all’altezza di Abbadia.

Paura poco dopo le 18 a Olginate, lungo via Milano, dove un altro incidente ha visto coinvolte un’auto e una moto. Ad avere la peggio un uomo di 46 anni che è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Pochi minuti fa, intorno alle 19, i soccorsi sono entrati in azione per un altro scontro tra un’auto e una moto avvenuto a Brivio in via Airuno.