Incidente sulla SS36 (Sud). Scontro auto-moto nell’attraversamento di Lecco

Allertato anche l’elisoccorso, una persona sarebbe in gravi condizioni

Viabilità difficoltosa in direzione Milano

LECCO – Scontro tra un’auto e una moto, pochi minuti dopo le ore 15 di oggi, sabato 14 maggio, lungo la Statale 36 nell’attraversamento di Lecco (galleria San Martino), in direzione Milano.

Oltre all’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e all’automedica, allertati anche l’elisoccorso, che ha scaricato con il verricello i sanitari nei pressi dell’uscita di via Balicco, e i Vigili del Fuoco. Una persona sarebbe stata soccorsa in condizioni gravi (codice rosso). Ripercussioni sul traffico con rallentamenti e colonne in direzione Milano.

